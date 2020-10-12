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Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs kâbusu devam ediyor
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs kâbusu devam ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1575 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 692 bin 471'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 01:26:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs kâbusu devam ediyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 107 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

koronavürüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 780 olduğu ülkede, koronavirüs vaka sayısı, 1575 artışla 692 bin 471'e çıktı.

Şimdiye kadar 4 milyon 407 bin 441 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 623 bin 765'i sağlığına kavuştu.

En çok vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde görüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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