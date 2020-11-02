Güney Afrika Cumhuriyeti ana muhalefet partisi yeni liderini seçti

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi Demokratik Birlik'in (DA) başkanlığına beyaz aday John Steenhuisen seçildi.

Cape Town Üniversitesi öğretim üyelerinden Ralph Mathekga, 89 sandalyeli meclisin yüzde 20'sine sahip DA'nın liderliğine beyaz bir ismin gelmesinin partiye oy kaybettirebileceği değerlendirmesinde bulundu.



Mathekga, "Parti çoğulcu bir siyaset yerine beyaz nüfusun oylarına yöneliyor. Bu bir büyüme stratejisi değil ama beyaz azınlığın gücünü sağlamlaştırıyor." dedi.



Steenhuisen'in seçilmesinde partinin eski liderlerinden Helen Zille gibi üst düzey yöneticilerin desteğinin de önemli olduğu kaydedildi.



- Partinin ilk siyahi lideri geçen sene istifa etti



Güney Afrika'da beyaz nüfusun çoğunluğunun desteklediği DA'nın 2015'te yapılan seçimle ilk siyahi başkanı Mmusi Maimane olmuştu.



"Siyahileri desteklediği ve beyazların çıkarlarına hizmet etmediği" eleştirileri nedeniyle geçen sene istifa eden Maimane'nin, siyahilerden daha fazla oy toplamak için DA'nın başına getirildiği ancak beklenen oy artışını sağlayamadığı belirtildi.