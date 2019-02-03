Güneş'ten Tolgay Arslan açıklaması: Gülü seven...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer döneminde siyah-beyazlı takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye giden Tolgay Arslan hakkında konuştu.

Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken eski öğrencisi Tolgay Arslan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş''Tolgay Arslan'ın gittiği takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Bütün oyuncuları seviyorum, hatasıyla, sevabıyla. Gülü seven dikenine katlanır, gülü değerli yapan da dikenidir. Dikensiz gül istiyorsan, gidersen cennette bulursun'' ifadelerini kullandı.

"Kötü bir insan değil"

Tolgay'ın zaman zaman düşüncelerini anlatırken yanlış ifadeler kullandığını söyleyen tecrübeli teknik adam ''Tolgay Arslan kötü bir insan değil. Tolgay iyi düşünceleri olan, bunları yanlış kullansa bile takım için savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Tolgay ile daha önce düğünde de beraber olduk, geldi, görüştük, bir şey yok'' dedi.