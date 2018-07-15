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Güneş'ten net uyarı! 'Takımda kalmalı'

Güneş, Babel'in satılması konusunda yöneticilere "Maddi kaygılarla Vida'yı, yaşı dolayısıyla da Quaresma'yı satabilirsiniz ancak Babel benim için çok önemli bir oyuncu. En azından yeni sezonda takımda kalmalı, takımı bu kadar bozmak doğru değil" dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:37
Güneş'ten net uyarı! 'Takımda kalmalı'

Beşiktaş, Ryan Babel için Flamengo ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak hem Hollandalı yıldızın sıcak bakmaması hem de teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuyu kullanmak istemesi bu transferi engelledi.

Babel'i önümüzdeki sezon da takımında görmek isteyen tecrübeli hoca gerekçesini ise yönetime şu sözlerle açıkladı: "Maddi kaygılarla Vida'yı satmak istemenizi anlayabilirim. İlerleyen yaşı nedeniyle Quaresma'ya gelen teklifleri de değerlendirmek doğru olabilir. Ancak takımı bu kadar bozmak yanlış olur. Babel benim için çok önemli bir oyuncu. En azından yeni sezonda takımda kalmalı, sonra sözleşmesini uzatıp onu da satabilirsiniz. Şu anda bir yere gitmesine izin vermiyorum."

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:37
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