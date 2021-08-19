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Kadın - Aile Güneşte salça yapımı | Ev yapımı domatesli biber salçası tarifi
Kadın - Aile

Güneşte salça yapımı | Ev yapımı domatesli biber salçası tarifi

Evde kolay lezzetli ölçülü salça yapımı | Kış gelmeden salça hazırlamak isteyenler, hangi malzemelerin gerekli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ev yapımı salça nasıl olur? Evde kolay biberli domates salçası yapımı | Biber domates salçası tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2021-08-19 18:20:00 -
Güneşte salça yapımı | Ev yapımı domatesli biber salçası tarifi

Ev yapımı salça tarifi | Bütün bir yıl yemeklerinize lezzet katacak bir salça için hazırlık yapıyorsanız; işte güneşte pişireceğiniz ev yapımı salça tarifi.

Ev yapımı domatesli biber salçası tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo domates
  • 12 adet kapya biber
  • 2 adet acı kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Güneşte salça yapımı

İşe domates ve biberleri yıkayarak başlıyoruz.

Yıkanan biberleri ortadan ikiye kesiyoruz ve tohumlarını çıkarıyoruz.

Tohumları çıkarılan biberleri büyük parçalar halinde doğruyoruz.

Sıra domateslere geldi. Domateslerin sap kısımlarını kesiyoruz. Ardından domatesleri kabuklarıyla küp küp doğruyoruz.

Genişçe bir tencerenin içerisine bir kat domates bir miktar kaya tuzu ve bir kat biber olarak malzemelerin hepsini yerleştiriyoruz.

Tencerenin kapağını kapatıp ve minimum 10-12 saat dinlendiriyoruz.

Bir gün sonra tencereye 1 su bardağı su ekleyip ve ocağın altını açıyoruz.

Salçayı 20-25 dakika ocakta pişiriyoruz.

Geniş bir kevgire salçayı alıp suyunun süzülmesini bekliyoruz.

Salçanın suyu süzülünce kalan malzemeyi blendardan geçiriyoruz.

Hazırlanan salçayı genişçe bir ya da iki tepsiye yayıyoruz.

Hazırladığımız salçayı güneş alan bir yere yerleştiriyoruz.

1-2 gün ara ara salçayı karıştırıyoruz.

Salça kıvam alınca toz biber ekleyip karıştırıyoruz.

Ardından salçayı sterilize ettiğimiz kavanozlara bölüştürüyoruz.

Bütün kış salçanın tazeliğini koruyabilmek için kavanozları serin ve kuru bir yerde muhafaza ediyoruz.

Afiyet olsun.

 

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