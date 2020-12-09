  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
Teknoloji

Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

NASA, Güneş'in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:54:00 -
Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in hareketlerini gözlemlediği Solar Dynamics Gözlemevi'nin (SDO) kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla Güneş'in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Görüntülerde Güneş'in yüzeyinde aniden meydana gelen patlamanın anı ve koronal kütle atımının yaşandığı görüldü.

Görüntülerin ilk kez yayınlandığı açıklandı.

NASA'ya bağlı faaliyetlerini yürüten Güneş Dinamikleri Gözlemevi SDO Şubet 2010'da kurulmuştu. SDO yaptığı çalışmalarda Güneş'in hareketlerini ve uzay hava durumuna etkisini inceliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay