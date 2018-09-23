Güneş'in derbideki kozu

Beşiktaş, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Ezeli rakiplerinin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı kurmaylarıyla birlikte mercek altına alan Şenol Güneş, planlarını hücum futbolu üzerine kurdu.



F.Bahçe defansının kırılgan yapısından faydalanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımına üçüncü bölgede pres yaptırıp, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla sonuca gitmeyi hedefliyor.



BABEL FORVETE, LENS SAĞ KANADA



Güneş, bu nedenle Babel, Quaresma, Lens, Ljajic ve Oğuzhan'ı Kadıköy'de ilk 11'de sahaya sürecek. Forvette Larin'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Pepe ile birlikte takımın en fazla gol atan ismi olan Babel'i ileri uçta oynatacak.



Sol kanada Quaresma'yı çekerken, sağ kanatta ise Lens'e görev verecek. Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Sizden 90 dakika boyunca mücadele ve yüksek tempo bekliyorum" diyerek 3 puan talimatı verdi.



Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla ligde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 20 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmaların 15'ini kaybederken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.