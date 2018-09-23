THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Güneş'in derbideki kozu

Beşiktaş, Kadıköy'de ofansif futbolla rakibinin defans zaaflarından yararlanmayı hedefliyor.

23 Eylül 2018 Pazar 10:03
Güneş'in derbideki kozu

Beşiktaş, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Ezeli rakiplerinin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı kurmaylarıyla birlikte mercek altına alan Şenol Güneş, planlarını hücum futbolu üzerine kurdu. 

F.Bahçe defansının kırılgan yapısından faydalanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımına üçüncü bölgede pres yaptırıp, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla sonuca gitmeyi hedefliyor.

BABEL FORVETE, LENS SAĞ KANADA

Güneş, bu nedenle Babel, Quaresma, Lens, Ljajic ve Oğuzhan'ı Kadıköy'de ilk 11'de sahaya sürecek. Forvette Larin'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Pepe ile birlikte takımın en fazla gol atan ismi olan Babel'i ileri uçta oynatacak.

Sol kanada Quaresma'yı çekerken, sağ kanatta ise Lens'e görev verecek. Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Sizden 90 dakika boyunca mücadele ve yüksek tempo bekliyorum" diyerek 3 puan talimatı verdi.

Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla ligde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 20 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmaların 15'ini kaybederken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:03
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otellere yıldız ayarı
    1. Otellere yıldız ayarı
    2. 22 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Kars'ta Sedanur, gözyaşlarıyla uğurlandı
    4. Yurtta FETÖ operasyonları! 'Sohbet..
    5. Bursa'da hayvansever kadın kedileriyle..
    6. Ali derbide oynayacak mı?
    7. Almanya ile yeni sayfa açılıyor
    8. Gebze ilçesinde Afgan kağıt..
    9. İran'ın Amerika'ya tepkisi dinmiyor!
    10. Şaban Dişli kararı Resmi Gazete'de
    11. Güneş'in derbideki kozu
    12. Fenerbahçe'de Roberto Soldado..
    13. Şenol Güneş'in derbi konuşması; "Bu..
    14. Teknofest dünya medyasında!
    15. MİT paketlemişti! 100 kişinin adını..
    16. Tüm dünyaya ‘Türkler bu işi de..
    17. İstanbul'da sis etkili oluyor
    18. 105 bin kişi ismini soyismini..
    19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    20. Sakarya’da trafik kazası: 1’i çocuk 4..
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Faizciliği kim ortadan kaldıracak?
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Faizciliği kim ortadan kaldıracak?
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı