Güneş'e sevindirici haber!
Şenol Güneş'e Şilili yıldızdan sevindirici haber geldi. Gary Medel'in, Genk maçında oynama ihtimali ortaya çıktı.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:42
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolculardan Gary Medel'in bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Şilili yıldızın Genk deplasmanında takımdaki yerini almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlılarda arka adalesinde zorlanma meydana gelen Gökhan Gönül'ün tedavisi devam ediyor.
Gökhan Gönül'ün dışında Adriano ve Gökhan Töre de Genk maçı kadrosunda olmayacak.
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