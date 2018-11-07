Güneş'e sevindirici haber!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolculardan Gary Medel'in bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



Şilili yıldızın Genk deplasmanında takımdaki yerini almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.



Siyah-beyazlılarda arka adalesinde zorlanma meydana gelen Gökhan Gönül'ün tedavisi devam ediyor.



Gökhan Gönül'ün dışında Adriano ve Gökhan Töre de Genk maçı kadrosunda olmayacak.