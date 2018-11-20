0553 313 94 23

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız tespit edildi

Dünya'dan 184 ışık yılı uzakta Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi.

20 Kasım 2018 Salı 21:11
Güneş'e çok benzeyen bir yıldız tespit edildi

Portekiz'deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden uluslararası bir ekibin "Güneş'in ailesini" bulmak içinyürüttüğü çalışmada Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı Gaia aracılığıyla Samanyolu'ndaki yaklaşık 17 bin yıldızın kimyasal yapısı, hareketleri ve yaşları incelendi.

Elde edilen veriler ışığında gök bilimciler yüksek çözünürlüklü spektrograf kullandıkları çalışmada 4,5 milyar yaşında olduğu sanılan Güneş'e "ikiz kardeşi kadar" benzeyen HD186302 adlı bir yıldız keşfetti. Yıldızın, Dünya'ya 184 ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplandı.

Araştırmanın Güneş ve diğer yıldızların oluşumuyla ilgili bilgiler açısından önemli olduğu ifade edildi.

Çalışmanın bulguları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:11
  1. güneş
  2. Uzay Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Üsküp'te Mevlit Kandili programı
    3. Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi..
    4. İzmir'de 10 yaşındaki kızın..
    5. Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını..
    6. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    7. İran'da Mevlit Kandili farklı..
    8. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    9. TOBB ve meslek kuruluşları kanununda..
    10. Adıyaman'da yurttaki öğrenciler..
    11. Negatiflik sağlığı bozuyor
    12. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    13. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    14. Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    15. ABD'den "İran-Rusya-Suriye petrol..
    16. Emine Erdoğan: Herkes Suriyeli diye..
    17. Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor
    18. "Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti..
    19. İstanbul maviye büründü
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı