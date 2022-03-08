Güneş yanığı sızısına ne iyi gelir? Güneş yanığına evde doğal çözümler

Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumudur. Açık cilt rengine sahip bireyler ve çocuklar yanık için risk grubundadırlar ve güneş yanığına daha hassastırlar.

Güneş yanığının belirtileri nelerdir?

Güneş yanığının tipik bir belirtisi, genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilttir. Ek olarak cilt hafifçe şiş ve kaşıntılı da olabilir. Ciddi yanıklarda ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar da bulunabilir. Şiddetli ağrı veya kabarma varsa, doktora başvurmak gerekir.

Güneş yanığı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Güneş yanıklarını engellemek ve oluşumunu azalmak için güneş kremi kullanımı sık olmalıdır. Güneş yanıkları oluşumlarında ise belli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Güneş yanıkları oluşumlarının ardından soğuk su ile yıkanmak ve iyileşene kadar sık bir şekilde bu durumu gerçekleştirmek gereklidir. Soğuk su ile duş alma sırasında suyun basıncı az olmalıdır. Bunun yanı sıra soğu su ile yıkanan bez ile bastırmadan düzenli kompres yapılabilir.

Güneş yanıkları olan bedenlerde kimyasal maddeler içeren ürünler kullanılmamalıdır. Çünkü kimyasal maddeler, aşınmış deriye daha fazla zarar verebilir. Bu durumlarda ise durumda daha ciddi bir hal alabilir. Güneş yanıkları olan deri için en ideal olan soğuk su ile düzenli soğutulmasıdır.

Güneş yanığı iltihabi nasıl geçer?

Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir

Güneş yanığına ne iyi gelir doğal yöntemler

Aloe vera içerikli ürünler ve papatya özlü ürünler

Güneş yanıklarına iyi gelen bitki özleri arasında papatya ve aloe vera içeren ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler iltihap giderici özelliklere sahiptirler. Bu nedenle yanıklar içinde hızlı bir iyileşme dönemi sağlamaktadır. Düzenli olarak kullanılması sonucunda yanık bölgede iyileşmeler gözlemlenecektir.

Güneş yanıkları, yetişkinler ve çocuklar için 48 saat kadar sürebilmektedir. Bu süreç ağrılı olabilmektedir. Bu nedenle yanık oluşumlarından sonra en yakın sürede geçmesi için tedavi uygulanmalıdır. Güneş yanıkları bitkisel ürünler ile hızlı bir iyileşme geçirebilir.

Deriyi Nemlendirecek Ürünler Sürülmesi

Güneş yanıklarının belirtileri görülmesi halinde güneş yanıklarına günde 3 defa olmak üzere nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Bu sayede deri kendini daha hızlı yenileyecek ve sağlıklı halini alacaktır. Nemlendirici ürünler ile soğuk su uygulanması, evlerde güneş yanıklarının iyileşmesini sağlayacaktır.

Evde tedavi için en yaygın ürün olarak yoğurt

Güneş yanıkları için kullanılan ve herkes tarafından bilinen ürünlerden bir tanesi yoğurttur. Yoğurt, deriyi nemlendirecek ve rahatlatacak bir forma sahiptir. Halk arasında kullanılan bu ürün, güneş yanıklarının evde tedavi edilmesi için oldukça uygundur. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere düzenli uygulanması deriyi yenileyecektir.

Diş macunu

Yoğurt kullanımları güneş yanıklarının geçmesi için iyi bir tercihtir. Yoğurtun kullanılmasının yanında diş macunu kullanımı da oldukça etkilidir. İçinde bulunan Flor ile deriyi rahatlatıcı ve nemlendirici bir özelliğe sahiptir. Deriyi nemlendirecek ürünler, güneş yanıkları için etkili bir tedavi yöntemidir.

Güneş yanıklarını tedavi etmek için bitkisel ürünler kullanmak

Güneş yanıklarının tedavisinde kullanılacak ve deriyi nemlendirici özelliklere sahip olan bitkiler bulunmaktadır. Güneş yanıkları olan deri için kullanılabilecek bu ürünler etkisi ilk günden göstermekle birlikte iyileşmesi 5 güne kadar sürebilmektedir.

Salatalık

Güneş yanıklarında kullanılabilecek bitkilerden bir tanesi salatalıktır. İçinde bulunan su özü ve nemli yapısı ile derinin kendini onarmasını hızlandırmaktadır. Deriyi iyileştirici bir yapıya sahip olan salatalık, farklı cilt ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Çay

Tatil dönemlerinde güneşlenmek ve keyif sürmek güzel bir etkinliktir. Ancak güneş altında korunmaksızın uzun süreler kalmak, sonrasında derilerde yanık sorunu oluşturacaktır. Güneş yanıklarının oluşumları durumunda kullanılabilecek doğal ürünlerden bir tanesi ise çaydır. Çayın banyo suyu içine katılması ya da yanık olan derinin üzerine uygulanması iyi bir tedavi yöntemi olacaktır.

Lavanta yağı

Güneş yanıkları oluşumları sırasında lavanta yağı kullanmak hem deride oluşan ağrıyı alçaktır hem de yanıkların onarılmasını sağlayacaktır. Lavanta yağı içinde bulunan özler sayesinde deri daha hızlı bir onarım sağlamaktadır. Doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanmak ve iyileşmesini sağlamak iyi olacaktır.

Elma sirkesi

Elma sirkesi farklı birçok yararı ile bilinen doğal ürünlerdendir. Elma sirkesinin özellikleri arasında PH dengesini sağlayabilmesi bulunur. PH dengesini sağlaması güneş yanıklarına da iyi gelecektir. Duş sırasında banyo suyuna eklemek için elma sirkesini seyretmek gereklidir. Direkt olarak değil bol suya katılarak kullanılmalıdır.

Yüzdeki güneş yanığı nasıl geçer?

Güneş yanıklarına maruz kalınması durumunda serin su ile duş alıp, cilde nemlendirici kremler sürülebilir. Serin suyla duş almak, cildi yatıştırır. Nemlendirici kullanmak ise tahriş gören deriyi yumuşatır. Güneş yanığı sebebiyle tahriş olan bölge kaşınmamalı ve bölge tahriş eden herhangi bir şey yapmaktan kaçınmalıdır.

Sırt güneş yanığına ne iyi gelir?

Yoğurt: Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Güneş yanığı ne zaman geçer? Yüzdeki güneş yanığı kaç günde geçer?

Genel olarak güneş yanığı; 5 ile 15 gün arasında azalarak geçer. Bazı vaziyetlerde daha uzun süreli olabilmektedir. Uygulanacak olan doğal tedavi alternatifleriyle beraber güneş yanığı, bu sürelerden daha az sürede geçer.

Kantaron yağı güneş yanığına iyi gelir mi?

Kantaron yağı yanıkları çok çabuk iyileştirdiği için özellikle güneş yanıklarına çok iyi geliyor.