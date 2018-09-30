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Güneş ve rüzgârda YEKA’lar ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgâr enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen bölgeleri açıkladı.

30 Eylül 2018 Pazar 10:09
Güneş ve rüzgârda YEKA’lar ilan edildi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre güneş enerjisine dayalı alanlar Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi. Erzin YEKA’ya dâhil edilen koordinatlar Hatay’ın yanı sıra Osmaniye’nin Toprakkale ve Adana’nın Ceyhan ilçelerini de içerdi. Rüzgâr enerjisine dayalı YEKA’lar ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak duyuruldu. Ayrıca daha önce ilan edilen Karapınar YEKA’nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:09
  1. Osmaniye
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Eskişehir
  5. Edirne
  6. Adana
  7. Erzin YEKA
  8. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
  9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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