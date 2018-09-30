Güneş ve rüzgârda YEKA’lar ilan edildi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre güneş enerjisine dayalı alanlar Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi. Erzin YEKA’ya dâhil edilen koordinatlar Hatay’ın yanı sıra Osmaniye’nin Toprakkale ve Adana’nın Ceyhan ilçelerini de içerdi. Rüzgâr enerjisine dayalı YEKA’lar ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak duyuruldu. Ayrıca daha önce ilan edilen Karapınar YEKA’nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi.