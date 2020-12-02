'Güneş sistemi tartışma' videosu rekor kıran Konyalı gençler o anları anlattı

Güneş sistemi tartışmalarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Konyalı gençler yaşadıkları o anları anlattı.

Konya'da yaşayan bir grup gencin güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştıkları video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bir anda gündeme oturan video, paylaşım rekoru kırdı.

İzleyenleri gülümseten tartışma

Gençlerin astronomiye olan ilgileri ve konuyu saygı çerçevesinde tartışmaları büyük beğeni toplarken, aralarında geçen diyaloglar ise gülümsetti. Videonun ardından sadece onların değil, izleyenlerin de kafası karıştı.

Güneş sistemini keşfetmeye çalışırken Türkiye'yi neşelendiren gençlere, TRT Haber ulaştı. Evreni anlama çabaları gülümseten gençler, tartışma sırasında neler yaşandığını anlattı.

Bildiklerini de unuttular

Bir araya geldiklerinde oyun oynayıp, muhabbet ederek vakit geçirdiklerini söyleyen gençler, tartışma sırasında bildiklerini de unutup kendi kafalarının da karıştığını söyledi.

Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can isimli arkadaşlar sosyal medyadan gelen yoğun ilgiye teşekkür etti.