  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 'Güneş sistemi tartışma' videosu rekor kıran Konyalı gençler o anları anlattı
Yaşam

'Güneş sistemi tartışma' videosu rekor kıran Konyalı gençler o anları anlattı

Konya'da bir grup gencin saygı çerçevesinde tartıştıkları 'güneş sistemi' videosu sosyal medyada rekor kırdı. İzleyenleri gülümseten videonun kahramanları o anları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:13:00 -

Güneş sistemi tartışmalarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Konyalı gençler yaşadıkları o anları anlattı.

Konya'da yaşayan bir grup gencin güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştıkları video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Bir anda gündeme oturan video, paylaşım rekoru kırdı.

İzleyenleri gülümseten tartışma

Gençlerin astronomiye olan ilgileri ve konuyu saygı çerçevesinde tartışmaları büyük beğeni toplarken, aralarında geçen diyaloglar ise gülümsetti. Videonun ardından sadece onların değil, izleyenlerin de kafası karıştı.

Güneş sistemini keşfetmeye çalışırken Türkiye'yi neşelendiren gençlere, TRT Haber ulaştı. Evreni anlama çabaları gülümseten gençler, tartışma sırasında neler yaşandığını anlattı.

Bildiklerini de unuttular

Bir araya geldiklerinde oyun oynayıp, muhabbet ederek vakit geçirdiklerini söyleyen gençler, tartışma sırasında bildiklerini de unutup kendi kafalarının da karıştığını söyledi.

Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can isimli arkadaşlar sosyal medyadan gelen yoğun ilgiye teşekkür etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
Karamollaoğlu deliye döndü: İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi
Siyaset

Karamollaoğlu deliye döndü: İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi

Tele 1 Televizyonu'nda canlı yayına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Sizin iktidarınızda mayolu genç kızlarımızın ..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay