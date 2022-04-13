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Aktüel Güneş fırtınası için gün verildi! Dünya'ya çarpacak
Aktüel

Güneş fırtınası için gün verildi! Dünya'ya çarpacak

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Dev Güneş fırtınasının 48 saat sonra Dünya'yı vuracağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:04:00 -
Güneş fırtınası için gün verildi! Dünya'ya çarpacak

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş'te meydana gelecek bir fırtınanın 48 saat içinde direkt olarak Dünya'yı vuracağını ve GPS ile radyo kesintilerine neden olacağını iddia etti.

Uydu sistemlerinde dalgalanma olabilir

NASA ve NOAA modelleri, Güneş'teki hızlı rüzgar akışının, perşembe günü gezegenimizin manyetik alanına etki etmeden önce önlem almaya yardımcı olacağını tahmin ediyor. Daily Express'e göre bu durum uydu sistemlerinde dalgalanmalara da neden olabilir.

14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak

Uzay hava fizikçisi Tamitha Skov, Twitter'dan uyarıda bulunarak fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini söyledi. Skov'a göre fırtına 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak.

Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

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