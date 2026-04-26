Güneş Adana'yı teğet geçmedi: Araç termometreleri 41 dereceyi vurdu!

Güneş Adana'yı teğet geçmedi: Araç termometreleri 41 dereceyi vurdu!

Türkiye'nin kavurucu sıcaklarıyla meşhur ili Adana'da, yaz mevsimi kapıyı çalmakla kalmadı, adeta içeri daldı. Geçtiğimiz haftaya kadar sağanak yağışlarla boğuşan kentte, bir anda bastıran güneşli hava araç termometrelerini 41 dereceye kadar çıkardı. Resmi verilere göre gölgede 30 derece ölçülen sıcaklık, Adana sıcağının gerçek yüzünü hisseden vatandaşları parklara ve gölgelik alanlara döktü.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde araç termometreleri 41 dereceyi gösterirken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 30 derece olan hava sıcaklığı, araç termometrelerinde 41 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek havanın tadını çıkarttı. Geçtiğimiz haftaya kadar şiddetli yağışın etkisinde olan kentte bu günden itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

"Havalar çok sıcak"

Vatandaşlardan Kadir Oygur, "Havalar çok sıcak. İnsan duşa girerken terler mi? Bu güneş niye buraya vuruyor. Ben anlamadım, bu sıcaklık çok fazla" dedi.

"Biraz daha böyle devam ederse sıkmaya başlayacağız"

Şervan Ildız ise, "Bu havalar çok sıcak ve bize yanlış yapıyor. Biraz daha böyle devam ederse sıkmaya başlayacağız. Gençler kanallarda yüzmeye başladı. Kısa kollu giymeye başladık, yaz erken geldi" ifadelerini kullandı.

"Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım"

Metin Gelincik isimli vatandaş ise havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Yürüyüşe çıktım ama terlemeye başladım. 1-2 aya asfaltta yumurta pişmeye başlar. Allah yaşlılarımıza sabır ve dayanma gücü versin" diye konuştu. 

Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Alarm: Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri
Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı
Galatasaray derbisine saatler kala... Fenerbahçe'de sıcak gelişme
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi
Batı Afrika ülkesi Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele g..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
