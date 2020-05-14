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Aktüel

Güne sis ile uyanan İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:41:12 -
Güne sis ile uyanan İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sis nedeniyle sürücüler de uyarıldı. Güne sis ile uyanan İstanbul havadan görüntülendi.


İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis, işe giden bazı vatandaşları olumsuz etkiledi. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nda da yer yer etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı. Sis nedeniyle adalar gözden kayboldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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