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Gündem

Güne acı haberler başladık! Şehit var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtında görevli bir askerin keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.

2019-10-29 08:37:00 -
Güne acı haberler başladık! Şehit var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekâtında görevli bir askerin keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Şehit ile ilgili başsağlığı mesajı verilen Bakanlık açıklamasında, "Pençe-3 Harekatı’nda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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