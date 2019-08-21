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Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum tepkisi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Genel Başkanı Abbas Gündüz, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlığına kayyum atanmasına tepkinin yanı sıra demokrasi bahane edilerek sırf muhalefet olmak için sosyal medya üzerinden açıklama yapan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum tepkisi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Genel Başkanı Abbas Gündüz, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlığına kayyum atanmasına tepkinin yanı sıra demokrasi bahane edilerek sırf muhalefet olmak için sosyal medya üzerinden açıklama yapan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.


Bu açıklamaları talihsizlik olarak nitelendiren Gündüz, açıklamaların vatandaşlar ile şehit ve gazi aileleri tarafından da doğru bulunmadığını söyledi. Gündüz, “Abdullah Gül ve Davutoğlu muhalefet yapacağız derken teröre kaynak aktaran belediyeleri eş başkanlara teslim eden kişileri savunma pozisyonlarına geçmeleri misyonlarına ve görüşlerine ters olmasına rağmen yaptıkları açıklamaları biz tasvip etmiyoruz. Talihsiz açıklamalar terör ve teröristlere cesaret vermektedir. Muhalefet olunuz, devlet adına açıklama yaparsınız ancak açıkça terörü destekleyen kişilerin arkasında durmak onlara cesaret vermenizi uygun bulmuyoruz. Bu millet sizi bu davranışlarınızdan dolayı affetmeyecektir. Kayyum konusu da kanunlara ve yasalara uygun olarak yapılmıştır. Gül ve Davutoğlu’nun bu konudaki açıklamaları yersiz ve mesnetsiz, talihsiz açıklamalardır. Çevreniz ve bu millet size bu açıklamaları yakıştırmıyor, sizi kınıyor. Bu davranışlarınızdan vazgeçip eksen kaymanızı düzeltiniz. Teröre karşı yapılan operasyonları eleştirme hakkınız olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst makamlarına geldiniz. Sizlerin bu konuda yaptığı açıklamaların samimi olmadığını milletimiz biliyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Devlet terör olaylarına karşı milletle el ele gönül gönüle birlik beraberlik içinde çalışırken sizler böyle bir açıklama yapmamalısınız. Bu milletin size karşı olan sevgisini nefrete çevirmeyin. Sizlerden beklenen teröre karşı birlik ve beraberlik içinde olmanızdır. PKK terör örgütüne kim olursa olsun hangi makam, mevki olursa olsun karşı durmayanı biz Türk milleti ve şehit, gazi aileleri olarak affetmiyoruz, nefretle kınıyoruz. Şehit ve gazi aileleri olarak her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun ve hükümetimizin yanındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
  1. doğa

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