Gündüz kuşağı programları sona geldi! 'Ya kendilerine gelecekler ya da gerekeni yapacağız'

"Gündüz kuşağı ve diziler bizim en fazla uğraştığımız alanlardan bir tanesi." diyen Şahin, "Gündüz kuşakları ciddi anlamda problemli bir alandır. Evlilik programlarını kaldırdık yerine farklı bir şey geldi. Türkiye'de en çok para kazandıran, eğlendiren ve reyting alan kadın programları yani gündüz kuşağı programlarıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, günzdüz kuşağı programlarının topluma yararlı hale gelmesi için çabaladıklarını belirterek, "Bunun içerisinde kadın hijyeni, kadın eğitimi, kadınların meslek edinmesi, çocuk bakımı veya el becerileri gibi daha güzel şeyler yapana kadar devam edeceğiz." dedi.

Ebubekir Şahin, ilgili programlardaki ahlaksızlıkla mücadeleye ilişkin ise kararlılık mesajı verdi:

"Gündüz kuşakları ve dizilere çok ceza verdik, bunların ölçütü yok. Burada önemli olan biz görevimizi yapacağız, yapımcı görevini yapacak ama halkta görevini yapacak izlemeyecek, izlettirmeyecek. RTÜK olarak son raddedeyiz. Gündüz kuşağı programları ile ilgili son kararlar çünkü artık bunları kaldıracak durumumuz yok. Ya kendilerine gelecekler veya biz gerekeni yapacağız. Dizilerle ilgili biz gerekeni zaten yapıyoruz"