Gündüz Bey’i gerçekte Osman Bey mi öldürdü? Gündüz Bey tarihte nasıl öldü?
Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişah Osman Bey’in hayatını konu edinen Kuruluş Osman dizisi, tarihimize ışık tutmaya devam ediyor. Ertuğrul Bey’in evlatlarından Osman Bey ve Gündüz Bey’in hayatları bilhassa dizi ile daha da bir merak konusu oldu. İlk dönemlerde Osman Bey’e sadık olan Gündüz Bey, Vezir Alemşah’ın fitnesine yenik düşerek, kardeşi Osman Bey’in arkasından iş çevirdiği izeliyiciler tarafından görülmekte. Gündüz Bey’in hainliklerini gören Osman, abisi Gündüz Bey’in katli için Şeyh Edebalı’dan fetva aldığı yine dizide görüldü. Osman’ın Gündüz’ü öldürme sahnesi sonrası Gündüz Bey’i gerçekte Osman Bey mi öldürdü? Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? soruları da bir hayli sorulmakta.
Gündüz Bey kimdir? Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.
Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor. Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.
Gündüz bey tarihte nasıl öldü?
Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.