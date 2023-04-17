Gündemi sarsan iddia: Meral Akşener o gece istifa edebilir

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerlerken 7'li koalisyonda var olan krizler artarak devam ediyor. Milletvekili adaylığı listelerinin açıklanması ile birlikte İYİ Parti'de 'liste krizi' baş gösterdi.

Partideki milletvekili adaylığı krizi istifa dalgası yarattı. İYİ Parti'nin önemli isimleri peş peşe istifa ederken partinin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer'den de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Aytun Çıray'dan "oylarımız baraj altı" itirafı

Listedeki isimlere tepki gösteren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, adaylıktan feragat ettiğini belirterek "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"Arkamdan büyük istifalar gelecek"

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı da, Akşener tarafından aday gösterileceği vaadini aldığını ancak açıklanan listede yer almadığını belirtti. Çakmaklı, "Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek." dedi.

Akşener'in danışmanı da istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok konuşulacak iddia

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, katıldığı Ulusal Kanal yayınında İYİ Parti'de son günlerde yaşanan krize değinirken çarpıcı iddialarda bulundu.

"Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diyen Yenerer, "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Kirli siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldım"

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, geçtiğimiz yıl partisinden istifa etmişti. Yenerer, istifa kararına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.

Şu andan itibaren İyi Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin.."