  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden Ukrayna hamlesi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı! "Gereği yapıldı"

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!

Fransızlar ilan etti: Türkiye Togg'ları oraya gönderiyor

Amerikalılar duyurdu: Dünya devi Türk insansız helikopteri ALPİN için harekete geçiyor

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı

TOGG'a rakip geliyor! Rakip olacak markayı duyan çok ama çok şaşıracak

Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu

Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’
Dünya Gündemi sarsan Gazze iddiası! İsrail kabul etti
Dünya

Gündemi sarsan Gazze iddiası! İsrail kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-06-02 03:49:00 -
Gündemi sarsan Gazze iddiası! İsrail kabul etti

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la anlaştığını iddia etti.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti
Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'
Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Gündem

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı
Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

Gündem

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!
AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!

Dünya

AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!

İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!
İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

Dünya

İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu
İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu

Spor

İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu

İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz
İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz

Medya

İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret
İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret

Gündem

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti
İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

Gündem

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar
İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Teknoloji

İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı
Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı

Dünya

Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı

İşte Asım'ın Nesli! İsrail için uyuyanları uyandırmaya geldiler
İşte Asım'ın Nesli! İsrail için uyuyanları uyandırmaya geldiler

Gündem

İşte Asım'ın Nesli! İsrail için uyuyanları uyandırmaya geldiler

Tek tek fotoğraflarını yayımladı: Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu
Tek tek fotoğraflarını yayımladı: Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu

Dünya

Tek tek fotoğraflarını yayımladı: Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23