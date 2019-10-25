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Gündemi sarsan anket! Yeni partilerle ilgili sonuç fiyasko

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, yaptığı son seçim sonuçlarını paylaşarak, kurulması muhtemel partilerin seçimde ancak değnek görevi görebileceğini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 15:13
Gündemi sarsan anket! Yeni partilerle ilgili sonuç fiyasko

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, olası seçimle ilgili yaptıkları son çalışmayı paylaştı. Yeni partilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olacaklarını savunan Sencar, "kimin yanında yer alırlarsa 50+1’e onlar daha yakın olur." ifadelerini kullanarak yeni partilerin ancak değnek görevi  yapabileceğini söyledi.

Özer Sencar, Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 42, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu söyledi.

Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı’nın yüzde 51, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin ise yüzde 47 bandında olduğunu söyledi.

Diğer partiler

Metropoll'un araştırmasında diğer partilerin ise pek bir varlık gösteremediği görülüyor. Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyu ise yüzde 2 seviyesinde.

Barış Pınarı Harekatı etkiledi mi?

Son çalışmalarının Barış Pınarı Harekatı’ndan önce olduğuna vurgu yapan Sencar, "Yeni araştırmada, muhtemelen AK Parti’nin oyu, kararsızlar dağıtılmadan önce bir miktar artabilir" ifadelerini kullandı.

Kararsızların oranının yüzde 17

Sencar, kararsızların oranının yüzde 17 olduğunu söyleyen Sencar, kamuoyunda erken seçim beklentisi olmadığını ifade etti.

Sencar, "Vatandaşın mevcut ekonomik şartlarda erken seçim falan düşünecek hali yok" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:13
  1. Ali Babacan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar
  4. Cumhurbaşkanlığı seçimi
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. Cumhur İttifakı
  8. CHP
  9. İYİ Parti
  10. Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
  11. anket

YORUM YAZ

  • milletmillet11 sa önce
    Bu hainlerin derdi iktidar olmak değil iktidar oldurmamak Tıpkı iblis gibi o cennete giremeyecek pekiyi derdi ne adem oğlu cennete girmesin
  • hasan bağnazhasan bağnaz11 sa önce
    her şeyin yeniden düzenlenmesi ve güzelleşmesi için YENİDEN REFAH PARTİSİ var...kurulacak partiler mevcutların tekrarı.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM12 sa önce
    Barış Pınarı Harekatı bunları da sildi süpürdü. çünkü bunlarda PYDYPG gibi aynı saftalar. HEDEF ERDOĞANLI TÜRKİYE. Halk Erdoğanın büyük ve cesaretli bir lider olduğunu bir kez daha HEM SAHADA HEMDE MASADA birkez daha gördü
  • BekirBekir12 sa önce
    öyleyse hemen erken secim yapin, akmi karami belli olur böyle algi oyunlarini belediye secimlerinde de denediniz ama fos cikti boyunuzun ölcüsünü aldiniz.

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