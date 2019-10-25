Gündemi sarsan anket! Yeni partilerle ilgili sonuç fiyasko

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, olası seçimle ilgili yaptıkları son çalışmayı paylaştı. Yeni partilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olacaklarını savunan Sencar, "kimin yanında yer alırlarsa 50+1’e onlar daha yakın olur." ifadelerini kullanarak yeni partilerin ancak değnek görevi yapabileceğini söyledi.

Özer Sencar, Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 42, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu söyledi.

Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı’nın yüzde 51, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin ise yüzde 47 bandında olduğunu söyledi.

Diğer partiler

Metropoll'un araştırmasında diğer partilerin ise pek bir varlık gösteremediği görülüyor. Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyu ise yüzde 2 seviyesinde.

Barış Pınarı Harekatı etkiledi mi?

Son çalışmalarının Barış Pınarı Harekatı’ndan önce olduğuna vurgu yapan Sencar, "Yeni araştırmada, muhtemelen AK Parti’nin oyu, kararsızlar dağıtılmadan önce bir miktar artabilir" ifadelerini kullandı.

Kararsızların oranının yüzde 17

Sencar, kararsızların oranının yüzde 17 olduğunu söyleyen Sencar, kamuoyunda erken seçim beklentisi olmadığını ifade etti.

Sencar, "Vatandaşın mevcut ekonomik şartlarda erken seçim falan düşünecek hali yok" diye konuştu.