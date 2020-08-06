Gündeme damga vurmuştu! Soylu'dan olay tepki: Tövbe olur mu öyle şey!

'Daria' adlı Ukraynalı model geçtiğimiz günlerde Çeşme’de darp edilmişti. Gündeme oturan olay sonrası Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alınınca sosyal medyada bir karalama kampanysıa başlatıldı. Çeşme Kaymakamı’nın hem ‘Daria olayı’ hem de makamının arkasında yer alan Mustafa Kemal resmi nedeniyle görevden alındığı iddia edildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medyadaki iddialara olan tepkisini aktardı.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

"Ukraynalı model Daria’nın The Beach Momo’da darp edildiğine ilişkin iddiası var. Erkek arkadaşı Baran Güneş, “Daria iki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranlardan biri 60 yaşında bir bodyguard’dı” dedi. Daria ise Kadir isimli kişi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Ama olay aydınlatılmadan faturayı Momo’ya kesemem. Çünkü Momo’nun çalışanları da Daria’nın gece ayrıldıktan sonra tekrar gelip eğlendiğini, dayak olayının evde yaşandığını iddia ediyorlar.

Şimdi gelelim benim bu işe neden değindiğime. “Siyaset kulisi yazan Abdulkadir Selvi bu işe niye girdi” diyenler olmuştur. Bundan sonra yazacaklarımı dikkatle takip etmelerinde yarar var. Momo’da yaşananlar ne Çeşme Kaymakamı’nın makam koltuğunun arkasına büyük Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için yaşandı, ne de Hacı Mehmet Kara bu olaydan dolayı görevden alındı. Sosyal medyadaki bu iddiaları hatırlattığımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tövbe. Olur mu öyle şey” diye tepki gösterdi. Sadece kaymakam Hacı Mehmet Kara’nın değil, tüm kaymakam ve valilerin makam odasında Atatürk fotoğrafı asılı. Onu görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun makam odasının en görünür yerinde de Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları yer alıyor.

Her şeyde Atatürk istismarı yapmayı bırakın artık. Ukraynalı top model olayında da mı Atatürk istismarı? Yapmayın artık..."