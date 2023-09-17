Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü komedyen ve aktör tecavüzle suçlanıyor! Anlatılanlar kan dondurdu

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand hakkında ortaya atılan tecavüz ve taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialar Sunday Times, Times ve Channel 4'ün Dispatches adlı güncel olaylar belgesel programı tarafından yürütülen ortak bir soruşturma kapsamında ortaya atıldı.

Dört kadın 2006 ile 2013 yılları arasında İngiliz aktörün kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Times, bir kadının tecavüz iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti. Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles’ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.

Sunday Times, 2019’dan beri Channel 4 TV’deki gazetecilerle birlikte bu haber üzerine çalıştıklarını duyurdu.

NTV'de yayınlanan habere göre, 48 yaşındaki ünlü aktör iddiaları reddetti ve ilişkilerinin "her zaman rızaya dayalı" olduğunu söyledi.

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İddiaların kapsadığı yıllarda Brand, BBC Radyo 2 ve Channel 4'te ve Hollywood filmlerinde oyuncu olarak farklı zamanlarda yüksek profilli işlerde rol alıyordu.

İddialarla ilgili daha fazla ayrıntı, cumartesi günü Channel 4 TV’nin belgesel programı Dispatches'te yayınlanacak.

"Korktuğum için polise gitmedim"

Dispatches’a konuşan Nadia isimli bir kadın 1 Temmuz 2012’de Brand’in evine gittiğini ve ünlü oyuncunun çırılçıplak bir şekilde çıkarak kendisini duvara ittirdiğini söyledi. Gerçek ismini açıklamayan kadın, “Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu, iç çamaşırımı avuçladı ve onu kenara çekti. Ben kaçmak istedim. Fakat bir prezervatif kullanmadan bana tecavüz etti” dedi.

Nadia daha sonra Brand’in kendisine bir mesaj attığını da söyledi. Mesajda, “Özür dilerim. Çok çılgıncaydı ve bencilceydi. Umarım beni affedebilirsin, sevgi dolu biri olduğunu biliyorum” dedi. Genç kadın, adının lekelenmesinden korktuğu için polise gitmediğini de belirtti.

"16 yaşındaydım"

İngiliz medyasına konuşan bir diğer kadın henüz 16 yaşındayken ve Brand de 31 yaşındayken cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, Brand’in kendisinden “çocuk” diye bahsettiğini de söyledi. Russell Brand'in 16 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadın, kendisini ortaokul derslerinden aldırmak için bir araba gönderdiğini, onun masum ve saf olmasıyla 'meşgul olduğunu' söylediğini iddia etti.

Alice, “Ben onu ittirmeye çalıştım fakat geri adım atmadı ve bana cinsel saldırıda bulundu” dedi. Alice, olay yaşandığında halen okulda öğrenci olduğunu da söyledi. Alice ilk cinsel deneyiminin bu tecavüz olayı olduğunu da belirtti.

"Beni tehdit etti"

Brand’in cinsel saldırıda bulunduğu bir diğer kadın ise olayın Los Angeles’ta yaşandığını belirtti. İsmini açıklamayan kadın, Brand’in kendisini, “Eğer bu olaydan birine bahsedersen yasal yollara giderim” sözleriyle tehdit ettiğini dile getirdi.

İngiliz polisi açıklama yaptı

İngiliz medyası, iddia sahibi kadınların polise şikayette bulunup bulunmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmazken İngiliz polisi harekete geçti.

Hem gazeteye hem de TV’ye konuşan ve tecavüz ve taciz iddialarını gündeme getiren kadınların kimliği açıklanmazken, İngiliz polisi bir açıklama yaptı.

İngiliz polisi, Brand’i suçlayan kadınların polise giderek resmi şikayette bulunmasını istedi.