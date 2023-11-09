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Gündem Gündeme bomba gibi düştü! Bahçeli'den olay Yargıtay - AYM sözleri
Gündem

Gündeme bomba gibi düştü! Bahçeli'den olay Yargıtay - AYM sözleri

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:04:00 -

Yargıtay'ın Can Atalay için 'ihlal' kararı veren AYM'ye suç duyurusunda bulunmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Statüsü kökten değişmeli, mevcut yapısı tasfiye edilmelidir" sözleri yeniden gündem oldu.

Yargıtay'ın Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi ifadeleri yeniden gündem oldu.

Bahçeli o konuşmasında Anayasa Mahkemesi için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Statüsü kökten değişmeli, mevcut yapısı tasfiye edilmelidir"

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Yorumlar

Vedat

Saka gibisiniz hukumete bak ortagana bak milket size anayasayi degistirme hakki vermedi hepsi oyun milket gozunu acti artik algiya kapilmaz

Üç...Hilal...

Yaşa varol Büyük TÜRK sayın Devlet Bahçeli T.Cumhuriyeti döneminde Şuanki anayasa mah. Başkanı ve üyeleri Tümü bu vatanın aleyhine Vatan hainlerinin LEHİNE bukadar alenen karar verdikleri gòrülmemıştir bizim vergilerimizden aldığınız maaş size Haram olsun. Anayasa kökden değiştirirsin.
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