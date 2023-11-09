Gündeme bomba gibi düştü! Bahçeli'den olay Yargıtay - AYM sözleri
Yargıtay'ın Can Atalay için 'ihlal' kararı veren AYM'ye suç duyurusunda bulunmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Statüsü kökten değişmeli, mevcut yapısı tasfiye edilmelidir" sözleri yeniden gündem oldu.
Yargıtay'ın Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi ifadeleri yeniden gündem oldu.
Bahçeli o konuşmasında Anayasa Mahkemesi için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Statüsü kökten değişmeli, mevcut yapısı tasfiye edilmelidir"