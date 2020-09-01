Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a bir grup tarafından yapılan saldırıda yeni iddialar ortaya atıldı.

DHKP-C’li terör örgütü üyelerini savunmasıyla ön plana çıkan Barış Atay, kimliği belirsiz kişiler tarafından dayak yediği gündeme oturdu. Barış Atay olay sırasında 'katil' dediği polise sığındığını söyledi.

Atay’a saldıran 4 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Barış Atay’ın o gece yanında manken Pınar Güsar olduğu ileri sürüldü.

15 gün önce tanışmışlar

2013 yılında işadamı Erdem İpekçi ile evlenen Pınar Güsar’ın Barış Atay’la gayri meşru ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Skandalla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken ikilinin eğlence çıkışı beraber olduğu söylentileri sosyal medyada yayıldı.

Pınar Güsar ile Barış Atay’ın 15 gün önce bir arkadaş ortamında tanıştığı öne sürüldü. Barış Atay’ın yediği dayak sonrası olayın Güsar’la bağlantılı mı olduğu sorusuna cevap arandı.

İstanbul Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a bir grup tarafından saldırılmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atay’a saldırdıkları belirlenen 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Bu şüphelilerden biri gözaltına alınırken Atay’ın saldırı gecesi yanında bulunan kişinin de ünlü manken Pınar Güsar olduğu ileri sürüldü.