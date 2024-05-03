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Gündem Gündem: Özgür Özel ve İsrail... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Gündem: Özgür Özel ve İsrail... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-05-03 14:34:00 - 2024-05-03 14:43:48
Gündem: Özgür Özel ve İsrail... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Özgür Bey şu an CHP'de genel başkan oldu. Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum."

İSRAİL İLE TİCARET

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim seyirci kalmamız düşünülemez. Atılacak adımlar nelerdir, yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler bunu acımasızca kullandı."
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