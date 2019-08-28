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GÜNDEM ÖZETİNE EK

28 Ağustos 2019 Çarşamba 03:44
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ve Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.00/13.45/14.30)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 03:44
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