GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)
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