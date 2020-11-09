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Aktüel GÜNDEM ÖZETİNE EK
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-11-09 04:22:37 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)


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