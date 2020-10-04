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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:00:24 -
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda, tabiata yaban hayvanı salımı gerçekleştirecek.

(Ankara /11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Süper Lig'in 4. haftası Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Denizli/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi Eskişehirspor-Ümraniyespor, Balıkesirspor-Menemenspor, Yılport Samsunspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Adanaspor maçlarıyla sona erecek.

(Eskişehir/14.00/Balıkesir/Samsun/16.30/Adana/19.00)

3- Misli.com 2. ve 3. Liglerde 3. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası OGM Ormanspor-Galatasaray, Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Beşiktaş-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray ve Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/İstanbul/14.00/Kayseri/15.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart-Altekma, Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00/19.00/İstanbul/14.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maçları yapılacak.

***

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