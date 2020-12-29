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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:00:46 -
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Soçi)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muğla Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı, Torba Mahalleleri Kanalizasyon Hatları ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi Temel Atma Töreni"ne katılacak.

(Muğla/11.00)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imzalanacak.

(Ankara/12.00)

2- Süper Lig'in 15. haftasında dün yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, aynı stat ve saatte oynanacak.

(Antalya/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 8. hafta erteleme ve bu turdaki son maçında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımıyla karşılaşacak.

(Patras/18.00)

5- Misli.com 3. Lig'de 16. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak; 1. Grup'ta 10. haftadan ertelenen 1 maç yapılacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapılacak; Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından 1 maçın yanı sıra 8. haftadan ertelenen tek karşılaşma oynanacak.


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