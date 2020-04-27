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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2020

ANADOLU AJANSI

2020-04-27 00:00:49 -
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


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