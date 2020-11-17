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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:01:46 -
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.30)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılımıyla yapılacak 12. BRICS Zirvesi takip ediliyor.

(Moskova)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan’la yapacağı maç için başkent Budapeşte’ye gidecek.

(İstanbul/12.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Puskas Arena’da düzenlenecek basın toplantısında, Macaristan maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Milliler son çalışmasını da bu statta yapacak.

(Budapeşte/21.00/21.30)

3- UEFA Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası A, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki 10'uncu ve son maçında Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Kosova’yla karşılaşacak.

(Samsun/19.00)

5- TFF 1. Lig’in 8. haftasından ertelenen Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı yapılacak.

(İzmir/13.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya’nın TDS Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Vitoria-Gasteiz/22.30)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, İspanya’nın Iberostar Tenerife takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/22.00)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası’nın 8. haftasında A Grubu’nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya’nın Joventut Badalona takımıyla mücadele edecek.

(Badalona/22.45)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor ve Karayolları-İlbank maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/16.00)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Aygaz, İsveç'in Alingsas takımını Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.45)


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