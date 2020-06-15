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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-06-15 00:00:57 -
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemeraltı ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/12.30)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz ve Bayındır belediyelerini, Aktaş Plant çiçek serasını, organize sanayi bölgesini ziyaret edecek, orman işletmesi yangın ekipleriyle bir araya gelecek, İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek. ​

(İzmir/11.30-18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.15)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.


GÜNCEL

1- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bingöl)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.


SPOR

1- Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçıyla sona erecek.

(Sivas/21.00)


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