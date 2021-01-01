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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:00:15 -
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


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