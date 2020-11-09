GÜNDEM / 9 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılışı'na on-line katılarak ilk dersi verecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla SAHA EXPO Sanal Fuarı’na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanlığının yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla düzenlenecek 12. Büyükelçiler Konferansı başlayacak.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan açılan dava, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(Ankara/09.30)

2- Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve 3 sanık hakkında "FETÖ yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından açılan davanın görülmesine Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(Muğla/14.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinin mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda 2. maçlar yapılacak.

(Kocaeli/13.00-19.45) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR-

Kovid-19'a yakalanan profesör, 19 gün süren yaşam mücadelesini kazandı

- Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Uygun:

- "Yüzde 85 ölüm olabileceğini konuşmalarında duydum ve hissettim. Çok ağır seyretti. Bilimin sunduğu bütün tedavi modelleri çok hızlı şekilde uygulandı. Kısa süre içerisinde cevap vermeye, geri dönmeyi başladım. Hastaneye geldiğimde oksijen seviyem 68'di"

- "Ağzıma kanlı balgam geliyor, sürekli bir öksürük ve korkunç bir ağrı var. Hiç uyumadan 72 saat geçirmişim. 3 gün geçmiş ben daha yarım saat uyumadım. Böyle kötü bir hastalık"

- "Bir hastanın iyileşmesi için klinik ve laboratuvarının mutlaka uyuşması gerekiyor. Benim laboratuvarım iyi gitmedi. Benim akciğerim yüzde 80 bitmişti. Çekilen tomografide akciğerin yüzde 80-85 yoktu"

- "Ben çok spor yapan uzun koşucuyum. Veli Ballı'nın Türkiye koşusunda 30 kilometrede Türkiye 7'ncisi oldum. İyi bir akciğere sahibim. Kurtulmamda spor yapmamın önemli etkisi olduğunu düşünüyorum"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Derikliler şehit kaymakam Safitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor

- Mardin'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, 4 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü sevgiyle yad ediyor

- Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim:

- "Engelli vatandaşlarımıza çok desteği oldu. Ayağı olmayana ayak, gözü olmayana göz oldu. Şehit Kaymakamımızı unutmayacağız"

- Esnaf Şehmuz Güneş:

- "Hep halkın arasındaydı. 15 günde bir esnafı gezer, halkla bir araya gelirdi. Çok değerli bir insandı. Ömür boyu kalbimizde yaşayacak"

- İkiz torunlarına Muhammed ve Fatih ismini veren Zine Erol:

- "Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun"

(Halil İbrahim Sincar/Mardin)

3- Borcuna en sadık il Hakkari

- Eylül sonu itibarıyla Hakkari, yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla kredi geri ödemede en başarılı il, Kütahya ise yüzde 7,5'lik oranla en başarısız il oldu

- 63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla il olan İstanbul, yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak kayıtlara geçti

(Murat Birinci/İstanbul)













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