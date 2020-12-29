GÜNDEM / 29 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Soçi) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muğla Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı, Torba Mahalleleri Kanalizasyon Hatları ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi Temel Atma Töreni"ne katılacak.

(Muğla/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imzalanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'in 15. haftasında dün yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, aynı stat ve saatte oynanacak.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 8. hafta erteleme ve bu turdaki son maçında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımıyla karşılaşacak.

(Patras/18.00)

5- Misli.com 3. Lig'de 16. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak; 1. Grup'ta 10. haftadan ertelenen 1 maç yapılacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapılacak; Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından 1 maçın yanı sıra 8. haftadan ertelenen tek karşılaşma oynanacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Doğal gazda kritik yıl : Türkiye kontratlarda esneklik ve indirim talep ediyor

- Türkiye'nin 15,9 milyar metreküplük uzun dönemli gaz kontratının süresi 2021'de doluyor

- Bunun 11,4 milyar metreküplük kısmı yenilenmesi muhtemel kapasite olarak değerlendirilirken, bu miktar Türkiye'nin toplam gaz kontrat kapasitesinin yüzde 20'sini oluşturuyor

- Danışmanlık şirketi APLUS Enerji Ortağı Volkan Yiğit:

- "Bizim indirim beklentimizi destekleyen unsurlardan biri, Rusya’nın son olarak bu yıl başında Bulgaristan’a sağladığı yüzde 40 indirim. Rusya diğer Avrupa ülkeleriyle bu pazarlıkları sürdürürken de hatırı sayılır indirimler yapmak zorunda kalmıştı"

- ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Ortak ve Şirket Müdürü Gökhan Yardım:

- "LNG altyapımız ve Karadeniz'deki keşfi de düşündüğümüzde bir sorun olmaz ama bu konuya komşuluk ilişkileri açısından da yaklaşılması gerekiyor. İki tarafın da istekli olması lazım"

(Nuran Erkul Kaya / İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaklaşık 40 günü ölümle pençeleşerek geçirdim"



- Koronavirüsü yenen 73 yaşındaki Ahmet Apaydın:



- "Hastalığa yakalandığım yaklaşık 50 günün 40 gününü ölümle pençeleşerek geçirdim. Aileme 'her şeye hazırlıklı olun' bile demişler. Bir ara benden ümit kesilmiş"



- "Ümidimi kestiğim, yolun sonuna geldiğimi düşündüğüm zamanlar çok oldu. Çok dua ettim. Gözümü açtığımda dünyaya yeniden geldiğimi ve bunu nasıl başardığımı düşündüm"



- "(Her şey iyi gidiyor, seni servise çıkarıyoruz) dediklerinde önce inanamadım, çok değişik duygular yaşadım. Bunu duyunca ağlamaya başladım. Hayata yeniden dönmüştüm, çocuklarımı yeniden görüyordum"

(Ali Ballı/Muğla)

3- Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Akşam ile "Bankacılık Söyleşileri":

- "2021'in, Türkiye ekonomisinde yeniden büyüme rakamlarının ivme kazanacağı bir yıl olacağını öngörüyoruz"

- "2021 ve sonrası için Türkiye'nin yeni hikayesinin üretim, ihracat ve ticaretin artarak kuvvetli bir şekilde devam edeceği, istikrarlı ve dengeli bir büyümenin hakim olacağı bir dönem olacağını düşünüyoruz"

- "Gelecek yıl uzaktan müşteri edinimi bankacılığın ana başlıklarından biri olacak"

- "Bu yılı yüzde 40 dolaylarında bir büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)













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