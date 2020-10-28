GÜNDEM / 28 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, ardından sırasıyla Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng’in, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen’in, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas’ın ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ın Güven Mektubu takdimlerini kabul edecek.

(Ankara/12.30/14.00/14.45/15.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Ahmet Akın, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştayın 2020 yılı bütçesi ve 2019 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Haberleşme-Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nedzad Brankovic ile görüşecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde düzenlenecek Mevlit Gecesi Özel Programı'na katılacak.

(Lefkoşa/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak.

- Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı)

2- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Azerbaycan'ın Karabağ takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov, bir otelde düzenleyeceği basın toplantısında, perşembe günü İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak.

- Karabağ takımı, son antrenmanını Medipol Başakşehir'in tesisinde yapacak.

(İstanbul/13.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbol takımındaki yeni görevine ilişkin, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde toplantı ve imza töreni düzenlenecek.

- Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut da aynı yerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Misli.com 2. Lig'de 7. hafta maçları yapılacak; 3. Lig'de ise 6. hafta mücadelesi 10 maçla başlayacak.

6- Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/22.30)

8- Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde eleme maçları İzmit Belediyespor'un ev sahipliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

- İzmit Belediyespor, Macaristan'ın Aluinvent DVTK takımıyla karşılaşacak, diğer maçta ise İspanya'dan Spar Girona ile Romanya'dan ACS Sepsi mücadele edecek.

(Kocaeli/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Halkbank, Spor Toto-Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor-Arkas Spor maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/İzmir/14.00/Ankara/16.00/Tokat/17.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER

1- PKK'dan kaçan genç, HDP aracılığıyla dağa nasıl götürüldüğünü anlattı

- Diyarbakır'da 6 yıl önce 20 yaşında dağa götürülen ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan İ.C, PKK'ya katılmadan önce İstanbul ve Diyarbakır'da HDP binalarına gittiğini belirtti

- İ.C: "HDP binasında bize parola olarak, 'Petrol ofisinin önünde 15 dakika elinizde kırmızı paketli sigara ile bekleyin. Sizi almaya gelen olmazsa Bağlar HDP ilçe binasına gidip Rıza'nın misafiriyiz dersiniz' denildi. PKK'ya katıldığım için pişmanım"

(Diyarbakır)

2- Kilis'teki kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı

- Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor Hacer D'ye 7 yıldır tacizde bulunduğu iddia edilen sanık hakkında 6 ayrı suçtan dava açıldı

- Sanığın bu suçlardan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık hakkında akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar çıkması halinde sanık için güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi

- İddianameden:

- "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın müştekiye yönelik farklı zaman dilimlerinde gönderdiği mesajlarla cinsel tacizde bulunduğu, suç işleme kararıyla değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla kez işlendiği anlaşıldığından zincirleme şekilde şantaj, hakaret, tehdit ve cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmıştır"

(Adsız Günebakan/Kilis)

3- Memur ve işçiler faizsiz ev ve araç alma sistemini sevdi

- Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Kolo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo:

- "Özellikle memur ve işçi kesimine baktığımızda sistemimize daha çok ilgi gösterdiğini görüyoruz. Buna bakarak da bu kesimin ekonomik anlamda daha da rahatlayarak tasarruf yapma fırsatı bulduğunu söyleyebiliriz"

- "Yapı Tasarruf Sandığı, konut edinmek isteyenlerin belirli bir süre boyunca yaptıkları tasarruf karşılığında, piyasa koşullarından bağımsız olarak düşük faizli ya da ülkemizde faizsiz seçeneklerle düşük katılım oranlı kredi kullanmasını öngören 'kapalı havuz' bir konut finansman sistemi"

- "2020 sonu hedefimiz, artan şube ve personel sayımızla birlikte yüzde 200'lük bir büyümeydi. Bu hedefimizi de yıl sonu gerçekleştirmiş olacağız"

(Musab Turan/İstanbul)













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