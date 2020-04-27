GÜNDEM / 27 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.



(Ankara)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Organ ve kök hücre nakil merkezlerinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri güncellendi

- Sağlık Bakanlığınca güncellenen enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, donör ve alıcının Kovid-19 açısından değerlendirilmesinin ardından nakille ilgili karar verilmesi, acil olmayan nakillerin ertelenmesi istendi



- Kesin Kovid-19 enfeksiyonu tanısı almış donörlerde hücre toplama işleminin, iyileşmeden sonra mümkünse 3 ay ertelenmesi ve en az 24 saat ara ile iki PCR testinin negatif olduğunun görülmesi gerektiği ifade edildi



- Bakanlık, Kovid-19 tanısı almış nakil alıcılarının kök hücre tedavilerinin, iyileştikten en az 3 ay sonra yapılmasını kararlaştırdı



(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Küresel salgın sonrasında tedarik zincirinde kilit ülke: Türkiye

- Küresel salgın; arz zinciri, stratejik ürünler, güvenlik, güven, ortak hareket etme, lojistik gibi kavramlar üzerinden küresel ticareti tartışmaya açarken, Çin'in kısmen oyunun dışında kalması durumunda hangi ülkelerin bu boşluğu doldurabileceğine ilişkin çalışmalar başladı- Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu:- "Ülkelerin küresel tedarik zincirlerindeki kopan ilişkilerin bir yerinde Türkiye'yi değerlendireceklerini düşünüyorum. Bu durumlara da Türkiye'nin iyi hazırlanıp gerekli tepkileri vermesi gerekiyor"- AA Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:- "Küresel ölçekte finans ve üretim yeniden şekillenirken, jeopolitik önemi ve tarihsel süreci ile hem batı hem doğu penceresine açık Türkiye, bu süreci fırsata çevirecek potansiyeli barındırıyor"(Murat Birinci/İstanbul)

3- "Askıda çorba" askıya alınınca, iyiliği ramazan kolisine sığdırdılar

- Maddi durumu iyi olmayanlar ve sokakta yaşayanlar için açtıkları "askıda çorba" hareketini başlattıkları lokantaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmete ara veren 4 arkadaş, yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor



- Gönüllülük hareketini sürdüren arkadaşlar bu kez kendilerine ulaşan yardımseverlerin desteğiyle oluşturdukları gıda kolilerini ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, yardım paketlerini evlere kadar götürüyor



- "Askıda çorba" hareketinin öncülerinden Derya Nadide Yıldız:



- "Bu insanlara yemek pişirip dağıtamıyorsak o zaman da gıda malzemelerini dağıtalım, onlar pişirip kendileri yesinler diye düşündük"



- "Daha önceden buraya çorba içmeye, yemek yemeye gelen, askıda çorba uygulamasını bilen kişiler bize ulaşarak askıya çorba/yemek bırakıyor. Bu sayede ramazan kolilerimizi de oluşturuyoruz"



(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)





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