GÜNDEM / 26 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine ve 300 fabrikanın toplu açılış törenine katılacak.

(Gaziantep/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 3. haftasına Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa, Göztepe-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Hatay/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor-İstanbulspor, Akhisarspor-Balıkesirspor, Bursaspor-Giresunspor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Manisa/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Futbolda Misli.com 2. ve 3. Liglerde 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor, Galatasaray-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları-Kuzey Boru, Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş, Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.00/Çanakkale/14.00/Ankara/Aydın/15.00/Bursa/19.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ilk haftanın 5 maçı oynanacak.

7- CEV 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, Çekya'da başlayacak. Türk Milli Takımı, 2. Grup'taki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Brno/16.00)

8- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sürecek.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Gözler Yeni Ekonomi Programı ve 2021 bütçesinde

- Ekonomi gündemi, gelecek haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2021 yılı bütçesine odaklanacak

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı ile gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak

- Gelecek yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulacak

- Kovid-19'un ekonomiye yönelik izleri silinmeye çalışılırken, bu durumun bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı merak ediliyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Mehmetçiğin güvenliği için "el bombası kesesi" geliştirildi

- Güvenlik güçlerine son dönemde kamikaze drone, taşınabilir mühimmat sistemleri gibi nispeten küçük ama muharebe sahasında fark yaratan ürünler kazandıran STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bunlara bir yenisini ekledi

- STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz:

- "Kimi ürünler var ki çok yüksek teknoloji içermese veya yapılması nispeten basit gibi gözükse bile sahada çok ciddi fark yaratabiliyor"

- "Geliştirdiğimiz el bombası kesesi hem güvenli şekilde el bombasının taşınmasını hem de tek elle güvenli şekilde alınıp atılmasını sağlayacak. Böylece askerimize avantajlar sağlayacağız"

(Göksel Yıldırım/Gaziantep)

3- Down sendromlu yüzücüden fark yaratan üniversite başarısı

- Genetik bir farklılık olan down sendromunun yaşamına engel olmasına izin vermeyen lisanslı ve madalyalı yüzücü Berkay Orak, iki yıllık mücadele sonunda üniversite hayaline kavuştu

- Bazı üniversitelerin sporla ilgili yetenek sınavlarında tüm adaylarla aynı kıstaslara tabi tutulduğu için başarılı olamayan Orak, yılmadı ve sonunda Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümünü kazandı

- Down sendromlu Berkay Orak:

- "Üniversiteyi kazandım, çok mutlu oldum. İleride antrenör olmak istiyorum. Darısı diğer arkadaşlarıma"

- Anne Sevinç Orak:

- "(Üniversitelerin özel yetenekle öğrenci alan bölümleri) Engelli gençler için kontenjan var fakat yetenek sınavlarında tüm çocuklara uygulanan kriterlerin aynısı özel gereksinimli çocuklara da uygulanıyor. Örneğin 30 metreyi 5 saniyede koşmaları isteniyor. Özel çocukların bunu aşması çok zor, adil değil"

(Burcu Çalık/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.