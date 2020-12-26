GÜNDEM / 26 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşı ilçesinde belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.15/12.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 15. haftası Göztepe-Fatih Karagümrük ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 16. haftasına Tuzlaspor-Altınordu, Beypiliç Boluspor-İstanbulspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Bolu/13.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında 17. hafta maçları yapılacak, 3. Lig 4. Grup'ta 8. haftadan ertelenen 1 karşılaşma oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.15/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun aralık ayı toplantısı, çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası BOTAŞ-Samsun Canik Belediye, Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/13.30/İstanbul/14.00/Mersin/15.00/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, 6. haftadan ertelenen Tokat Belediye Plevne-Spor Toto ve 16. haftadan ertelenen Altekma-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Tokat/İzmir/14.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından 4 maç oynanacak. (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçlarına Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da devam edilecek. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Tarım ve Orman Bakanlığı 2021'i su ve sulama yatırımlarında "hamle yılı" ilan etti

- Bakan Bekir Pakdemirli:

- "2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere toplam 90 depolama tesisi daha bitirerek depolama sayısını 1617'ye, kapasitesini ise 180 milyar metreküpe ulaştıracağız. 92 sulama tesisini bitirerek sulama tesis sayısını 3 bin 313 ve sulamaya açılan alanı 6,9 milyon hektara çıkaracağız"

- "İçme suyu ve atık suda 15 tesis daha tamamlayıp tesis sayısını 382'ye, temin edilecek içme suyu miktarını yıllık 4,8 milyar metreküpe yükselteceğiz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" finalisti oldu



- Müzenin kurucusu Kenan Yavuz:

- "Kadim Bayburt topraklarında, doğup büyüdüğüm köyümde, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini günümüze ve geleceğe taşımak amacı ile kurduğumuz müzenin, uluslararası alanda kabul görmesi bizim için gurur verici, teşvik edici bir gelişme oldu"

- "Zaman ve mekan ilişkisi içinde dünyada özgün bir müze olma iddiamızın böylesine prestijli bir süreçte kabul görmesinden gurur duyduk"

(Beşir Kelleci/Bayburt)

3- Yoğun bakım çalışanları Kovid-19 salgını sürecinde hastalara nefes oluyor

- Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde salgının ilk gününden itibaren özveriyle çalışan doktor ve hemşireler, hastaların sağlıklarına kavuşması için gece gündüz demeden büyük mücadele veriyor

- Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş:

- "Koronavirüs yaş dinlemiyor, gençler de hastalanıyor. Hiçbir kronik hastalığı olmayanlar da çok ciddi şekilde hastalanabiliyor. Bu virüs 'genç yaşlı, zengin fakir' demiyor. O yüzden herkesin kurallara uyması çok önemli"

- Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ahmet İnan:

- "Eve gidemediğim, eşimi ve çocuklarımı göremediğim zamanlar çok oldu. Bakanlığın bizim için ayarladığı yerlerde kalarak mücadelemizi sürdürdük"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)





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