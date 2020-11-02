GÜNDEM / 2 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 bütçe teklifi ve 2019 kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM /11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen makale yarışmasında ilk üçe giren üniversite öğrencilerine plaket takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)





SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftası, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yapılacak.



(Bingöl/13.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- "Kovid-19 savaşçıları" yaşadıklarını anlattı

- Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın:

- "İnsanlar ölümden korkmaktan öte acaba yakınlarımda bir şey oldu mu, onlarda da herhangi bir şey var mı, onlar da benim gibi ızdırap çekiyor mu gibi duygularla doluyor"

- Kovid-19'u yenen doktor Sedat Öztürk:

- "20-30 yaşında solunum sıkıntısı yaşayan hastalarla çok karşılaştık. O yüzden gençliğimize güvenmememiz, gerekli önlemleri almamız lazım"

- Kovid-19 ile mücadelesini kazanan hemşire Latife Kaçmaz:

- "İnsanların nefes almaya çalışıp bunu başaramaması, bunun verdiği acı içinde kıvrandıklarını görmek ızdırap verici"

(Necmettin Karaca/Van)

2- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kimse 'ben gencim, sağlıklıyım, sporcuyum' diye güvenmesin"

- Koronavirüsü yenen KKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Gül:

- "Hastalığın ilk 15 gününde yaklaşık 10 kilogram zayıfladım. Bu yüzden halkın dikkat etmesi gerekiyor. 'Ne olacak ben geçireyim, kurtulayım' gibi bir düşüncenin doğru olmadığını gördüm"

- "Çoğu hasta da kendi veya yakın bir akrabasının başına gelmeden hastalığa inanmıyor. 'Nasılsa hafif bir şeydir, geçer' diye düşünüyorlar ama geç de olsa başlarına gelince öyle olmadığı anlaşılıyor"

- "Kimse 'ben gencim, sağlıklıyım, sporcuyum' diye güvenmesin. Kimde nasıl gideceği belli değil. Bir de bunun vebali var"

(Muhammet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

3- Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık karı

- Bankacılık sektörünün karı, bu yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 46 milyar 254 milyon liraya yükseldi

- Sektörün eylül ayı karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 3 milyar 305 milyon lira oldu

- 9 ayda sektörün faiz geliri 304,5 milyar TL'ye, toplam faiz gideri de 138,9 milyar TL'ye geriledi

(Murat Birinci/İstanbul)













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