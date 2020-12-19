GÜNDEM / 19 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Sakarya/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig’in 13. haftasına Göztepe-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Malatya/Trabzon/16.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig’in 15. haftası Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor, Eskişehirspor-Menemenspor ve Altay-Akhisarspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında erteleme maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 14. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak. (Fotoğraflı)

4- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda büyükler takım finalleriyle sürecek.

(Mersin/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2020 yılı 3. olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, Galatasaray-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank, Solhanspor-Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/12.00/Bingöl/13.00/Tokat/15.30/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta derbisiyle başlayacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftadan 2 maç yapılacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak

- Türk teknoloji şirketi, geliştirdiği çözümlerle bir helikopteri insansızlaştırarak askeri ve sivil alanda çok çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek hale getirdi

- Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez:

- "Çalışmalar sonunda 800-850 kilometre uçuş menziline, 15 bin feetten fazla uçuş irtifasına sahip, 7-8 saat havada kalabilen, 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde ettik"

- "Hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek. Burada bir insansızlaştırma yaptık. Bu envanterdeki herhangi bir platformun da insansızlaştırılabileceğinin göstergesi. Bir platformun dönüşümü 6-8 ay kadar süre alabilir"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- "Ekonomide yeni dönem" Türk varlıklarını daha da cazip hale getirdi



- Küresel piyasalarda negatif getirili tahvil miktarının 17,5 trilyon dolarla tüm zamanların zirvesinde bulunduğu bir dönemde ekonomi yönetimince atılan adımların Türk lirası varlıklara talebi artırdığını kaydeden analistler, Türkiye'nin son faiz artışıyla birlikte pozitif reel faiz veren pozisyonun küresel bazda portföy yatırımlarını çekmesinde önemli bir etken olacağını dile getirdi



- Analistler, Türk lirasının özellikle carry trade fırsatı arayan yatırımcılar için öne çıktığını ve 6 Kasım'dan bu yana yüzde 10,25'lik getirisiyle gelişen ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen para birimi olduğunu ifade etti



- İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu:



- "Ülkeye ait risk priminde düşüş olması hemen yabancıları harekete geçirdi. Çünkü yabancı şu anda Türkiye’de artık kur riski bir süre olmayabilir diye düşünmeye başladı"



(Murat Aslan/İstanbul)



3- Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi



- EGM Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer:

- "5 ayda 800 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 1,5 milyon lira ceza kesildi"

- "(HAYDİ uygulaması) Kullanılmaya başlanmasından bu yana yaklaşık 5 ay geçti. Bu süreçte 60 binden fazla indirilen uygulama aracılığıyla 6 bin 700 ihbar geldi"

- "İçinde insan sevgisi olan birinin, aynı derecede hayvan, çevre ve doğayı da seveceğine inanıyorum. Bu anlamda, olmazsa olmaz üçlüye özen göstermeliyiz ve zarar vermemeliyiz. Onlar bu tabiatın güzellikleri"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.