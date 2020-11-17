GÜNDEM / 17 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.30) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılımıyla yapılacak 12. BRICS Zirvesi takip ediliyor.

(Moskova)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan’la yapacağı maç için başkent Budapeşte’ye gidecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Puskas Arena’da düzenlenecek basın toplantısında, Macaristan maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Milliler son çalışmasını da bu statta yapacak.

(Budapeşte/21.00/21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- UEFA Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası A, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak. (Fotoğraflı)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki 10'uncu ve son maçında Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Kosova’yla karşılaşacak.

(Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 1. Lig’in 8. haftasından ertelenen Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı yapılacak.

(İzmir/13.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya’nın TDS Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Vitoria-Gasteiz/22.30) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, İspanya’nın Iberostar Tenerife takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/22.00)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası’nın 8. haftasında A Grubu’nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya’nın Joventut Badalona takımıyla mücadele edecek.

(Badalona/22.45)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor ve Karayolları-İlbank maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Aygaz, İsveç'in Alingsas takımını Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Çamlıca Kulesi ile İstanbul'a simge, yayınlara kalite geldi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

- "Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor"

- "Kulede bir seyir terası ve restoranı da bulunuyor. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu"

(Sefa Şengül/Ankara)

2- Diyarbakır'da 6 sivilin şehit düştüğü terör saldırısının sanıkları için istenen cezalar belli oldu

- Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınında 4 yıl önce çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i aynı aileden 6 sivilin şehit düştüğü saldırıya ilişkin 2 sanık hakkında 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 279 yıldan 556 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

- İddianameden:

- "Şüphelilerin bu saldırıyı bilerek, isteyerek, tasarlayarak, bomba kullanmak suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği anlaşılmıştır"

(Diyarbakır)

3- Pandemide tarımın önem kazanması traktör satışlarını artırdı

- TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun:

- "Traktör grubunda 50 beygir ila 105 beygir arasında 200’e yakın model üreten TÜMOSAN, 2020'nin nisan-eylül aylarında geçen yıla oranla yüzde 113 oranında satışlarını artırdı. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıla oranla yüzde 117 artış yaşandı"

- "Motor, transmisyon, aktarma organları ve görev donanımlarına kadar yüzde 100'e yakın yerli ve milli zırhlı bir araç olan Pusat'ın prototipini üreterek standardizasyon testlerine başladık ve yakın bir zamanda da Türk savunma sanayisinin kullanımına sunacak hale geldik"

- "Mevcut Ar-Ge çalışmalarıyla özellikle savunma sanayisinde kullanılan motor ve güç gruplarının Türkiye'de geliştirilebileceğini ve üretilebileceğini göstermek istiyoruz"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)













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