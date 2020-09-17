GÜNDEM / 17 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Beştepe'deki törene iştirak edecek.

(Ankara/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 hayat tablolarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmalarını yapacağı "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" videokonferans yöntemiyle düzenlenecek.

(13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bakü/19.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi 43 maçla tamamlanacak.

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor ve Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla sona erecek.

(Artvin/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

4- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda başlayacak.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Özel eğitim öğrencileri için her ile bir anaokulu kuruldu

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

- "Daha önce sadece 28 ilde olan özel eğitim anaokulu, 53 ilde yeni açtığımız anaokullarıyla 21 Eylül itibarıyla artık 81 ilde de hizmet verecek"



- "81 ilimizde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da 81 ile çıkarttık"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine

- Türk otomotiv sektörünün yılın 8 ayındaki 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yüzde 50,62'si Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'ya gerçekleştirildi

- Sektör temsilcileri, Mısır, Danimarka ve Suudi Arabistan'a dış satımını da önemli oranda artırdı

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- Türk balı 8 ayda 44 ülkede damakları tatlandırdı

- Türkiye'den 2020 yılının 8 aylık döneminde 44 ülkeye 3 bin 751 ton bal ihraç edilerek, 16 milyon 593 bin 563 dolar gelir sağlandı

- Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)







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