GÜNDEM / 16 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i kabul edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katılacak.

(Aksaray/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kayseri-Niğde yolu çalışmalarıyla Tepeköy-Çiftlik yolu şantiyesi ve Ankara-Niğde Otoyolu gişelerinde incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sektör bilançolarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, World Knowledge Forumun internet seminerine katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



2- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanması sürecek.



(Konya/09.30)

3- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT



1- Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "5. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" başlayacak.



(Nevşehir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Azerbaycan ekibi Neftçi ile yapacakları maç öncesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Sarı-kırmızılı ekip maç öncesi son antrenmanını yapacak.

(Bakü/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi 5 maçla tamamlanacak.



3- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu, 3 karşılaşmayla başlayacak.



4- Kulüpler Birliği Vakfı yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın "Medya Günü" etkinliği başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay ve Bryant Dunston'un katılımıyla çevrim içi düzenlenecek.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Solhanspor-İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçlarıyla başlayacak.



(Bingöl/Bursa/15.00/Afyonkarahisar/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Atık motor yağları etkin takip sayesinde geri kazanılacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:



- "Akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum veya kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin yetkilendirilmesiyle motor yağı değişimleri 'Entegre Çevre Bilgi Sistemi Uygulaması' üzerinden kayıt altına alınacak"



- "Uygulamayla atık motor yağlarının takibi etkin şekilde yapılacak, toplama miktarı artırılacak ve geri kazanım sayesinde motor yağı ithalatı büyük oranda azaltılacak"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- AB ve İngiltere müzakereleri tıkanma noktasında

- AB'nin İngiltere ile devam eden ticaret anlaşması müzakereleri, adil rekabet, balıkçılık ve uzlaşmazlıkların giderilmesi alanındaki ihtilaflarla çıkmaza girdi



- İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasını ihlal eden girişimi, süreci daha da çözümsüz bir hale soktu

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)





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