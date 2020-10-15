GÜNDEM / 15 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Paylaşım Platformu"na katılıyor.



(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşayan Okullar" projesinin, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde düzenlenecek 19. Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni'nde bulunacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürdürülecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirilecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programına iştirak edecek.

(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım toplantısına katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00/14.30)



5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik yıl açılışına konuşmacı olarak on-line katılacak.

(09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Liderler Zirvesinin ilk gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.





GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilecek olan "Polis Nişanı" törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.



(Kaunas/20.00)



3- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın 2. tur rövanşında Avusturya’nın UVC Holding takımını konuk edecek.



(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)



4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1. haftadan ertelenen Aksaray Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma maçı yapılacak.



(Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)



5- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesi, 3 maçla tamamlanacak.



6- Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Süt üreticileri ilk kez kapılarını açan Çin'den çıkmak istemiyor

- Türkiye'den Çin pazarına, süt ürünleri ihracatının açıldığı mayıs sonundan bu yana geçen kısa zaman diliminde 1 milyon 672 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

- Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit:

- "Şu an yaptığımız ihracat Çin gibi bir pazar için çok küçük ama ilk adım olarak önemli. 4 ay gibi bir sürede 1 milyon 672 bin dolara ulaştık. Bunun yaklaşık 800 bin doları eylül ayında. İhracatımız katlanarak artıyor"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

2- GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri" Sakarya'nın ihracatına eylül dopingi

- Normalleşme dönemine girilmesiyle ihracatta yeniden atağa geçen kent, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,46 artışla 480 milyon 10 bin dolarlık dış satıma imza attı

- Eylül ayı ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektöründe, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22,89'luk artışla 435 milyon 501 bin dolar olarak gerçekleşen dış satımla Kovid-19 salgını öncesi rakamlara ulaşıldı

(Onur Orhan/Sakarya)

3- Danıştaydan, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı sisteminden ayrılmak isteyen çiftçileri ilgilendiren karar

- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, çiftçi malları koruma hizmetlerinden ayrılmak isteyenlerin başvurularının "Zarara uğramaları halinde koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmeyeceği koşuluyla" kabul edilmesi gerektiğine karar verdi

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)













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