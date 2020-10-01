GÜNDEM / 1 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın özetini açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Cami ve İlim" temasının işleneceği "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde tek maç üzerinden gerçekleştirilen play-off turu müsabakaları yapılacak. Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Glasgow/21.45) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup kuraları İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

(Nyon/18.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda EHF Avrupa Ligi'nin grup aşaması kura çekimi Avusturya'daki Avrupa Hentbol Federasyonu ofisinde yapılacak. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Aygaz'ın rakipleri belli olacak.

(Viyana/12.00)

5- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Karadağ'ın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye 1. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/16.00)





ÖZEL HABER

1-DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Anne, kolonya dökelim el ele tutuşalım"

- Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kurt:

- "Bir kızım var. Elimi tutmak istiyordu sürekli. 'Anne, kolonya dökelim el ele tutuşalım', 'Sonucun negatif çıkarsa sarılalım' diyordu. El ele tutuşmanın nimetini anladık. Bunları yaşamak gerçekten çok zordu"



- "Korunabileceğimiz ve yenebileceğimiz bir hastalık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak bu hastalığa yakalanma ihtimalimiz azalır"



- Yoğun Bakım Uzmanı Metin Yarıcı:



- "Evde bir odaya kapanıyorsunuz. Çocuklarınız sizi görmek istiyor, ağlıyorlar. Onları uzaktan görüyorsun, temas edemiyorsun"



- "Ailenizle olan sıcaklığı uzaktan yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Beni zorlayan olay buydu. Çocuğuma sarılmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu fark ettim"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

2- Gıda enflasyonuyla sözleşmeli üretim ve nöbetleşe ekimle mücadele

- Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında bitkisel üretim yanında hayvansal üretimde de sözleşmeli üretim modelleri yaygınlaştırılacak

- Tarımsal üretime yönelik tohum, mazot gibi girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak

- Tarımda münavebeli ekim programı oluşturulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- İtalyan ayakkabı markalarından Türkiye'de "kaçak fuar" girişimi

- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Abdulsabur Endican:

- "İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalar, Türkiye'de bizim fuarın yanı başındaki bir otelde kaçak fuar düzenleme girişiminde bulundu"

- "Bunu Türkiye'ye gelen alım heyetlerinden öğrendik. Bizim alıcılarımıza Türkiye'de gerçekleştirdikleri yasal olmayan kendi fuarları için davet göndermişler, yetkililerle paylaştık"

- "Bu bahsettiğimiz markalar, gerçekten İtalya'nın en büyük ayakkabı markaları. Akıl alır gibi değil"

- "İtalya'daki fuara bu sene Rus ve Ukraynalı alıcılar gitmedi. Ama Türkiye'ye gelen çok sayıda alım heyeti var. İtalyan markalar da kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar ama biz buna izin vermeyeceğiz"

(Eda Topcu/İstanbul)









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