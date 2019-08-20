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Günde bir avuç vişne yerseniz... Vişnenin inanılmaz yararı

Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden olan vişne binbir derde deva oluyor. Eğer günde bir avuç vişne tüketirseniz ne olur? İşte vişnenin inanılmaz yararları...

20 Ağustos 2019 Salı 20:16
Günde bir avuç vişne yerseniz... Vişnenin inanılmaz yararı

Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden olan vişne binbir derde deva oluyor. Eğer günde bir avuç vişne tüketirseniz ne olur? İşte vişnenin inanılmaz yararları...

Ağızlarda ekşi ve hoş bir tat bırakan vişne yazın en sevilen meyvelerinden biri. Ömrü kısa olsa da faydası çok olan vişne, diyabet ve böbrek hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, vişnenin faydaları hakkında bilgi verdi.

Vişnenin faydaları neledir?

Vişne, A, C ve E vitaminleri konusunda oldukça zengin bir kaynaktır. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyecek olumsuzlukları engelleyebilen de bir meyvedir. Kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerde bulunan renk verici bir madde olan antosiyanin, içinde bulunduğu meyvede çok güçlü bir antioksidan etki göstermektedir. Bu meyvelerden biri de vişnedir. 100 gram vişnede 60 kalori vardır. Vişne, şeker içeriği düşük bir meyve olduğu için diyetlerde rahatlıkla tercih edilebilmektedir.

Vişne kaliteli bir uykuya yardımcı oluyor

Uyku düzeninin sağlanmasında en önemli etken olarak karşımıza “melatonin” hormonu çıkmaktadır. Vücuttaki “melatonin” hormonunun düşük düzeydeki artışının dahi olumlu sonuçlar doğurduğu iddia edilmektedir. Ancak yaşlanma, melatonin salgısının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle melatoninin doğal kaynaklardan alınması büyük önem taşımaktadır. Melatonin açısından en zengin meyve vişnedir. Vişne bu özelliğiyle uyku sorunu çeken kişilere önerilmektedir.

Enfeksiyonları iyileştirir, hücre yaşlanmasını önler

İçeriğinde yer alan antosiyanin vişneye antioksidan niteliği kazandırmaktadır. Antosiyanin hücre yaşlanmasını önleyici özelliktedir. Araştırmalara göre antosiyanin kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesi konusunda da yardımcıdır. Bunun yanında vişnenin vücuttaki enfeksiyonları iyileştirici özellikleri de vardır.

Günde bir avuç vişne yerseniz...

Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların başında da vücuttaki ödemler gelmektedir. Ödem denilince de akıllara ananas ve maydanoz tüketilmesi konusunda bir algı vardır. Oysa vişne de iyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilmektedir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlamaktadır. Şeker oranı düşük olduğu için de diyabet hastaları güvenle bu meyveyi tüketebilmektedir. Böbrek hastaları için de vişne güvenilebilecek bir meyvedir. Bunun yanında tüketenleri kanserden, kalp, damar hastalıklarından korumaktadır. Gut hastaları için de vişne önerilmektedir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:16
  1. vişne
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