Günde 2 litreden az su içerseniz bakın ne olur?

Susuzluk birçok hastalığa kapı aralar. Hücrelerin yenilenmesi için suya ihtiyaç vardır. Peki az su içerseniz ne olur? İşte yanıtı...

Gereğinden az su içmek nelere yol açar?

İnsanlar, idrara çıkarak, terleyerek ve nefes alıp vererek su kaybederler. Bu su kaybının, düzenli bir şekilde su içilerek telafi edilmesi gerekir; Yetersiz su tüketimi, su kaybını artıracağı için halsizlik, kilo alma, cilt sorunları, erken yaşlanma, kabızlık, yüksek kolesterol, eklem ağrıları, tansiyon, sindirim bozuklukları gibi birçok sıkıntıya sebep olur.

Bununla birlikte, vücut yüzde 3 su kaybettiğinde, kan hacmi ve fiziksel performans düşer; yüzde 5 su kaybettiğinde, konsantrasyon azalır; yüzde 8 su kaybettiğinde baş dönmesi, aşırı yorgunluk ve nefes almada güçlük görülür; yüzde 10 su kaybettiğinde kas spazmı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlarla karşılaşılır, son olarak yüzde 20 su kaybettiğinde ölüm gerçekleşebilir. Bunların hiçbirini yaşamamak için günde en az 2 litre su içmek şarttır.